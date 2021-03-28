سحور الاردنيين وافطارهم بالمنازل وحظر تجول شامل ثاني ايام العيد



الوكيل الاخباري- مجدي الباطية - وفق قرارات الحكومة اليوم لن تكون هنالك صلاة تراويح في مساجد المملكة ، حيث سيكون وقت صلاة العشاء مشمولا بالحظر الجزئي اليومي الذي يبدأ عند الساعة 7 مساء وينتهي عند الـ 6 صباحا.



كما سيتزامن موعد الافطار والسحور، طوال شهر رمضان، مع ساعات الحظر الليلي .



و قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تمديد العمل بالبلاغين (26) و(27) والمتعلّقين بساعات الحظر الليلي، وحظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة، والقطاعات المغلقة، وحتى تاريخ 15/ أيار /2021م.



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وفي وقت سابق أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن يوم 14 نيسان المقبل، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.



وأوضح أنه بذلك يكون يوم الأربعاء 12 أيار، هو المتمم لشهر رمضان، وتكون غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 أيار ( عيد الفطر المبارك).



ويصادف ثاني أيام عيد الفطر يوم الجمعة ، وهو يوم الحظر الشامل في الاردن ، وفق قرارات الحكومة باستمراره اليوم،وحتى تاريخ 15/ أيار /2021م.



