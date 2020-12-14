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الإثنين، 14-12-2020 10:19 ص

سخانات شمسية مدعومة لأسر عفيفة في سحاب

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الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، اتفاقية، مشروع تركيب انظمة سخانات شمسية ل200 اسرة فقيرة، بمنطقة لواء سحاب/ الخشافية والمناخر، مدعومة بنسبة 100 بالمئة.

ووقع الاتفاقية وزيرة الطاقة والثروة المعدنية/ رئيسة لجنة إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المهندسة هالة زواتي فيما وقعها عن الاتحاد المدير الإقليمي الدكتور هاني الشاعر.

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ووفق الاتفاقية يتم تقديم دعم مقداره 100% من كلفة الانظمة وبكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 100 الف دينار، يتحملها مناصفة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ضمن برنامج تنمية المجتمعات المحلية بهدف تحسين الوضع البيئي الاقتصادي  وضمن المسؤولية المجتمعية لشركة(AES)  في لواء سحاب /الخشافية والمناخر.


وقالت الوزيرة زواتي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان المشروع يأتي ضمن عدة برامج ينفذها صندوق الطاقة المتجددة لدعم القطاع المنزلي، مؤكدة أهمية المشروع في اطار مساعي الوزارة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية في تخفيض استهلاك الطاقة ورفع نسبة انتشار السخانات الشمسية بالقطاع المنزلي ، وتحسين الوضع الاقتصادي والإجتماعي للاسر المستهدفة.

 


 




 

 


 

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