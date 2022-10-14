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الجمعة، 14-10-2022 07:50 م

سختيان: فريق متجانس يعمل بقوة اساس عمل كتلة إنجاز الصناعية

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الوكيل الاخباري - اكدت مرشح كتلة انجاز الصناعية لانتخابات مجلس ادارة غرفة صناعة عمان ديما ستخيان أن وجود فريق متجانس يعمل بقوة للدفاع عن مصالح وحقوق القطاع الصناعي اساس عمل الكتلة للمرحلة المقبلة.

 وقالت سختيان في بيان صحفي اليوم أن برامج وخطط عمل الكتلة تتضمن العديد من المبادرات التي من شأنها النهوض بالقطاع الصناعي والبناء على الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وبينت سختيان أن اولويات ومقترحات برامج العمل للفترة المقبل تستهدف تشكيل مجلس خبراء الصناعة للاستفادة من خبراتهم في استثمار الامكانيات العالية غير المستغلة التي يمتلكها القطاع سواء محليا او بالأسواق التصديرية.

وأشارت سختيان الى مقترحات اخرى تتمثل في تشكيل منتدى رواد الاعمال من اجل تكوين قاعدة متينة للمستقبل وتعظيم الفائدة للقطاع الصناعي بالإضافة الى انشاء بنك معلومات الكتروني يحتوي على دراسات وإحصائيات بحيث تكون متاحة لجميع الصناعيين.

وقالت ان القطاع الصناعي يعتبر المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وأحد المحاور الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومفتاحا لمعالجة العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

وأكدت سختيان ان فريق كتلة انجاز يعتبر الاقوى والأقدر على حمل هموم القطاع وتحقيق اماله في ظل التناغم وحدة في الصف وتوافق في الراي بعيدا عن الخلافات او ازمات داخلية ، الامر الذي يجعل من صوت القطاع يصل الى صانع القرار بشكل دائم ومسموع.

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