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السبت، 03-09-2022 09:34 م

سرعة وصول الدفاع المدني تنقذ شخصا تعرض للغرق في العقبة

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن بلاغا ورد الى غرفة عمليات مديرية دفاع مدني العقبة يفيد بوجود حالة غرق شخص يبلغ من العمر (١٥) عام في مياه البحر بالقرب من شاطئ الغندور بمحافظة العقبه .

وبين ان سرعة وصول الدفاع للمدني وتقديم الاسعافات اللازمة اسهمت في انقاذ الشخص الذي كان قد تم اخراجه من الماء من قبل المواطنين المتواجدين في المكان.

وأضاف ان فرق الإسعاف قدمت له الإسعافات الأولية اللازمة في الموقع ومن ثم تم نقله الى مستشفى الأمير هاشم العسكري لتلقي العلاج اللازم ، حيث وصفت حالته العامة بالمتوسطة.

وشكرت مديرية الأمن العام المواطنين لحسن التصرف بإبلاغ الدفاع الدفاع المدني ومساعدة المصاب، داعية الجميع لاتباع الحيطة والحذر والالتزام بالارشادات.

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