سرقة صراف آلي في السلط

الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني ، أن الأجهزة الأمنية في محافظة البلقاء عثرت الجمعة، على صراف آلي سُرق من أمام احدى محطات المحروقات في مدينة السلط.



وبين المصدر لـ"الوكيل الإخباري" أن من قام بذلك لم يتمكن من فتحه وأخذ أي أموال منه.



وأشار أن التحقيق ما زال جارٍ ، للوقوف على ملابسات الحادثة .

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