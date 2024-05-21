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الثلاثاء، 21-05-2024 08:25 ص

سعر الليمون يصل إلى دينار و30 قرشا في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - تراوح سعر الليمون اليوم الثلاثاء بين 60 قرشاً ودينار وثلاثين قرشاً في السوق المركزي.

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ووفقاً للنشرة اليومية الاسترشادية الصادرة عن السوق المركزي، بلغت الكميات الواردة من الليمون إلى ساحات السوق اليوم 74,261 طناً.

 

وكان قد أوضح مدير السوق المركزي كساب الشخانبة لـ "الوكيل الإخباري" أن سعر الليمون يشهد ارتفاعاً في الفترة الحالية بسبب زيادة الطلب على هذا الصنف من السوق .


من جانبه، علق مدير مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة حمزة المطارنة على ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق بأن الأسباب تعود للفترة الانتقالية الحالية في إنتاجه.


واستقرت غالبية الأصناف الأخرى من الخضار حيث تراوح سعر البندورة بين 10 و 20 قرشاً للكيلو، وسعر الخيار بين 15 و 25 قرشاً للكيلو.





 




 

 


 

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