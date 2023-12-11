سعر كيلو البندورة بـ 25 قرشاً في السوق المركزي

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3235 طنا، منها 2086 طن خضار، و876 طن فواكه، و271 طن ورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 25و48، والبطاطا بين 25و 38، والبندورة بين 10و 25، والجزر بين 50 و60، والخيار بين 30 و 40، والزهرة بين 10 و20، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.