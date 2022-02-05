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السبت، 05-02-2022 11:45 ص

سعر وموعد وصول أقراص "باكسلوفيد " المضادة لكورونا إلى الأردن

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الوكيل الإخباري - كشف نقيب الصيادلة زيد الكيلاني عن موعد وصول أقراص "باكسلوفيد" المضادة لفيروس كورونا من شركة فايزر إلى صيدليات القطاع الخاص في الأردن.

وقال الكيلاني لـ"الوكيل الإخباري"، إن الصيدليات لن تستطيع توفيره في الوقت الحالي نظرا لارتفاع الطلب العالمي على شراء الدواء.

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وأضاف أن هناك محاولات لتأمين كميات من الدواء للقطاع الخاص عن طريق وكيل شركة فايزر في الأردن.

 

وحول سعر الدواء أشار الكيلاني إلى أنه لم يتم تسعيره حتى الآن.

 

وتابع أن الدواء سيصل إلى وزارة الصحة آذار المقبل بحسب ما أعلن عنه وزير الصحة فراس الهواري، حيث تعاقدت الحكومة على شراء كميات تكفي لـ1500 شخص.


وأوضح أن الدراسات التي اطلعت عليها نقابة الصيادلة حول أقراص فايزر تشير إلى أن العلاج أثبت فعاليته ضد كورونا كما يمنع تكاثر الفيروس في الجسم.

 

وبيّن الكيلاني أن أقراص "باكسلوفيد" تؤخذ بعد ظهور الأعراض أو الكشف عن الإصابة بالفيروس، وهو ما يجعل فعاليته على وقف الأعراض الخطيرة بشكل كبير.

 

ولفت الكيلاني إلى أن العلاج يؤخذ فور ظهور الأعراض، أو فور ظهور نتيجة "إيجابية مما يوقف تطور الأعراض نحو أعراض خطيرة.

وتوقع أن يتم إعطاء العلاج للأشخاص فوق سن 65 وأصحاب المناعة الضعيفة.


وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء قد منحت الإجازة الطارئة لاستخدام دواء شركة فايزر "Paxlovid" المضاد لفيروس كورونا على شكل أقراص.

 

وقالت إن الإجازة جاءت بعد خضوع الملفات الفنية الخاصة بالدواء للدراسة والتقييم من اللجان الفنية المختصة في المؤسسة واستيفائها المتطلبات كافة والمعايير اللازمة لإثبات مأمونيتها وفعاليته.

ومن المتوقع أن لا يقل سعر أقراص "باكسلوفيد" عن 530 دولار لدورة علاجية مدتها 5 أيام.

 

وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ألبرت بورلا بأن يتم تسعير عقار "باكسلوفيد" بحدود السعر الذي وضعته لعقارها شركة "ميرك" المنافسة والذي بلغ في الولايات المتحدة حوالي 700 دولار لدورة علاجية مدتها أيضا 5 أيام.



 




 

 


 

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