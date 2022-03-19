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السبت، 19-03-2022 10:30 م

"سعودي" يناشد لإصلاح طريق "معان - المدورة" ويحذّر من خطورته.. "أصبح طريق أثري" - فيديو

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الوكيل الاخباري - اشتكى مواطن سعودي من سوء الطريق المؤدي من الحدود السعودية إلى منطقة المدورة في محافظة معان ووجود تحويلات مرورية دون تنبيه للسائقين، الأمر الذي تسبب بوقوع حوادث مروّعة على الطريق.

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وقال المواطن السعودي في مقطع تداوله ناشطون أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن حوادث وبشر تعرضت لحوادث على الطريق، مشيراً إلى أن الطريق مسدود بشكل فاجئ بساتر ترابي دون عواكس تحذيريه.

 

وقال أن طريق "المدورة - معان - الحدود السعودية" بات طريقاً أثرياً، وعلى مدار 45 عاماً لم يتم صيانته ولا يوجد عليه أي تحسين.

 

وتابع قائلاً: "أنا أمشي على صحراء ولا أمشي على هذا الطريق"، "كما أنه لو تقابل حافلتين فإن الشارع لا يتسع لكليهما".

 

ودعا المشهورين وهواة التصوير إلى تسليط الضوء على قضية طريق المدورة - معان والتأكيد على خطورته في الوضع الحالي.

 

وناشد السعودي الحكومة بضرورة الالتفات إلى هذا الطريق والعمل على صيانته في أقرب وقت.

 

 




 

 


 

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