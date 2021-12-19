الأحد 19-12-2021
الوكيل الاخباري

التربية تكشف موعد إعلان نتائج تكميلية التوجيهي

الزراعة النيابية: رفع توصيات لمجلس النواب حول إعلان النوايا

الفايز يهنئ قطر بعيدها الوطني

مشتركة نيابية تشرع بمناقشة "رخص المهن داخل الأمانة"

ضبط طبيب يمارس عمله وهو مصاب بكورونا في عمان

سعيدات: رفع مستوى تخزين المحروقات في المحطات استعدادا للمنخفض

ديوان الخدمة يعمم آلية تمديد خدمة من بلغ السن القانوني

وفاتان وإصابة بليغة بتماس كهربائي أثناء رفع سارية في أحد مصانع العقبة

ضبط عدد من المتورطين بقضايا الترويج والاتجار بالمخدرات

البرلمان العربي يثمن مواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية

الأحد، 19-12-2021 02:02 م

سعيدات: رفع مستوى تخزين المحروقات في المحطات استعدادا للمنخفض

0L5A2054


الوكيل الإخباري - قال نقيب اصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات إن محطات المحروقات قامت برفع المستويات التخزينية لديها، من أجل توفير الديزل والكاز والبنزين خلال المنخفض الجوي القادم.

اضافة اعلان


وبين سعيدات لـ " الوكيل الإخباري" أن النقابة تنسق مع وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والشركات التسويقية لتوفير كل المواد اللازمة من المحروقات للمواطنين. 


وأشار إلى أن محطات توزيع الغاز تعمل من خلال اللجان وقادرة على تغطية السوق خلال ايام المنخفض، مؤكدا على أن الجاهزية على أعلى مستوى والعمل سيكون على مدار الساعة.

 

وتتأثر المملكة يوم غدٍ الاثنين بمنخفض ثلجي تتساقط خلاله الأمطار والبرد والثلوج على الارتفاعات التي تتجاوز 1000 متر. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A8882

التربية تكشف موعد إعلان نتائج تكميلية التوجيهي

12202115163428252562356

ضبط طبيب يمارس عمله وهو مصاب بكورونا في عمان

M63A9029

ديوان الخدمة يعمم آلية تمديد خدمة من بلغ السن القانوني

imgid427861

وفاتان وإصابة بليغة بتماس كهربائي أثناء رفع سارية في أحد مصانع العقبة

9114aec5-8f4a-4ffa-ab4a-28d2f1014b9e

ضبط عدد من المتورطين بقضايا الترويج والاتجار بالمخدرات

الغذاء والدواء

الغذاء والدواء تجري 525000 فحصا مخبريا لمواد غذائية ودوائية خلال 2021

أخبار متعلقة
1202114193317996899053

الأمانة تتعامل مع 15 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

ثقثثثثثث

المنخفض يرفع الطلب على الغاز بمعدل 35 الف اسطوانة

407974

قوة الرياح تتسبب بسقوط أشجار في إربد

Fuel in Jordan55

أردنية تنجح في استخلاص الديزل من زيوت الطهي

شششششش

أكثرها عجلون .. تعرّف على معدلات الهطول المطري في المحافظات

4202120161524314661833

المياه: لا تغيير على أدوار المياه خلال المنخفض