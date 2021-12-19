سعيدات: رفع مستوى تخزين المحروقات في المحطات استعدادا للمنخفض

الوكيل الإخباري - قال نقيب اصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات إن محطات المحروقات قامت برفع المستويات التخزينية لديها، من أجل توفير الديزل والكاز والبنزين خلال المنخفض الجوي القادم.

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وبين سعيدات لـ " الوكيل الإخباري" أن النقابة تنسق مع وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والشركات التسويقية لتوفير كل المواد اللازمة من المحروقات للمواطنين.



وأشار إلى أن محطات توزيع الغاز تعمل من خلال اللجان وقادرة على تغطية السوق خلال ايام المنخفض، مؤكدا على أن الجاهزية على أعلى مستوى والعمل سيكون على مدار الساعة.

وتتأثر المملكة يوم غدٍ الاثنين بمنخفض ثلجي تتساقط خلاله الأمطار والبرد والثلوج على الارتفاعات التي تتجاوز 1000 متر.