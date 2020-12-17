سعيدان يوقع مذكرة تفاهم مع الامن العام لحماية مصادر المياه

الوكيل الاخباري -

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وقع وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان ومساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي العميد الركن معتصم ابو شتال، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تهدف الى تعزيز أطر التعاون بين مؤسسات قطاع المياه والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة في انفاذ القوانين المعمول بها لحماية المصادر المائية من التلوث والاعتداء وضبط كل المخالفات المتعلقة بها.وأكد سعيدان، اهتمام الحكومة بمتابعة وحماية المصادر المائية ومنع تلوثها، مشيرا إلى أن المذكرة تأتي في سياق الجهود لتعزيز أوجه التعاون مع مديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة في كافة مناطق المملكة لضبط المخالفين.