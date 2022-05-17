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سفارة الإمارات تواصل استقبال المعزين بوفاة الشيخ خليفة

الثلاثاء، 17-05-2022 09:11 م

سفارة الإمارات تواصل استقبال المعزين بوفاة الشيخ خليفة

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الوكيل الاخباري - توافد المعزون من مختلف الأوساط الرسمية والدبلوماسية والعسكرية والبرلمانية والشعبية ووجهاء العشائر في الأردن لليوم الرابع، إلى مقر إقامة سفير دولة الإمارات في منطقة عبدون بعمّان، لتقدم واجب العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما باركوا انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات.

وكان في استقبال المعزين سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية أحمد علي البلوشي وعضو البعثة الدبلوماسية فهد منير العتيبي وعضو البعثة الدبلوماسية خالد علي النعيمي ، والمقدم ركن محمد سالم المنصوري الملحق العسكري الإماراتي، وكافة أعضاء وموظفين البعثة الدبلوماسية ومكتب الملحقية العسكرية.

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