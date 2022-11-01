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الثلاثاء، 01-11-2022 03:01 م

سفارة المملكة في الصين تنظم نشاطا لترويج الأردن سياحيا

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الوكيل الإخباري - نظمت السفارة الأردنية في بكين، مساء أمس الاثنين، نشاطا ترويجيا للسياحة في الأردن عبر تقنية البث المباشر لبرنامج التواصل الاجتماعي المعروف في الصين باسم (كوايشو) الذي يتابعه الملايين من الأشخاص.

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وقال سفير المملكة في بكين حسام الحسيني، إن السفارة دأبت على ترويج الأماكن السياحية في المملكة، وارتأت عبر هذا النشاط استخدام شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لأنها وسيلة جيدة للوصول إلى عدد كبير من المتابعين، وتشجيع السياح الصينيين على زيارة الأردن، والاستمتاع بالأماكن السياحية.


وأوضح أن الجمهور الذي تابع النشاط الترويجي داخل مقر السفارة عبر تقنية البث المباشر، لن يكتفي بالمشاهدة فقط، بل سينشر ويشارك المعلومات التي حصل عليها مع الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصيني.


وتضمن النشاط الترويجي عرضا عن أهم الأماكن السياحية في الأردن؛ كالبتراء، ووادي رم، والعقبة، والبحر الميت، وجرش، ومدينة السلط التي أدرجت على قائمة التراث العالمي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في عام 2021، بالإضافة إلى الثقافة والعادات والتقاليد والأزياء التراثية الأردنية، وأهم أطباق الطعام والحلويات الأردنية.


وأشار إلى أن عدد السياح الصينيين للأردن قبل جائحة كورونا، وصل إلى 50 ألف سائح عام 2019.

 




 

 


 

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