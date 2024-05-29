سفارة اليابان تقدم معدات مطبخ إنتاجي لبلدية مأدبا

الوكيل الإخباري - سلم السفير الياباني لدى المملكة جيرو اوكوياما خلال زيارته اليوم الأربعاء، بلدية مأدبا الكبرى معدات مطبخ إنتاجي لتمكين السيدات الباحثات عن العمل.

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وقال رئيس البلدية عارف الرواجيح، إن المطبخ الإنتاجي أحد مشاريع الخطة الاستراتيجية للبلدية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يوفر 100 فرصة عمل وتدريب 70 سيدة سنويا، واللاتي يعملن على تجهيز 19 ألف وجبة غذائية لطلاب المدارس في 68 مدرسة في مأدبا ضمن برنامج الغذاء العالمي.



من جهته، قال السفير الياباني إن هذه المنحة تهدف إلى تمكين النساء الباحثات عن عمل في مأدبا من خلال توفير معدات لإنشاء "مطبخ مأدبا الإنتاجي"، حيث توفر التدريب على المهارات وفرص العمل للنساء، معبرا عن تقديره للبلدية لالتزامها بدعم التنمية الاقتصادية المحلية.



وكانت اليابان قدمت منحة قدرها 90183 دولارا أميركيا إلى بلدية مأدبا لتوفير معدات للمطبخ الإنتاجي ضمن برنامج منح المساعدة لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي (GGP).