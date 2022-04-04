الإثنين 04-04-2022
الوكيل الاخباري

درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 10 درجات غداً

النواب ينتخب لجنة الصحة والبيئة - أسماء

الحكومة اللبنانية تعلن الافلاس رسمياً

الرحاحلة للوكيل: استدامة مُستمر ولا خوف على أموال الضمان

مجلس النواب يشرع بانتخاب لجنة جديدة للصحة والبيئة

الافتاء توضح حول حكم من أكل أو شرب ظنّا أنّ الفجر لم يطلع

التربية: الإعلان عن برنامج امتحانات الثانوية العامة للدورة العادية اليوم

صندوق الزكاة: إطلاق سراح 800 غارمة في اول ايام رمضان

القدس: إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في باب العامود

انقطاع الكهرباء خلال المنخفض على طاولة النواب اليوم

الإثنين، 04-04-2022 11:56 ص

سفارة جمهورية بنغلادش في عمّان تتبرع لحملة البرّ والإحسان

624aacee1f60a


الوكيل الإخباري - سلّمت سفارة جمهورية بنغلادش الشعبية، تبرعات لحملة البرّ والإحسان، التي ينفذها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد).

وسلّم القنصل في السفارة محمد بشير، اليوم الاثنين، التبرعات لفريق الحملة في الصندوق، وضمت كمية من الملابس الشتوية.

وقال بشير، ان هذه التبرعات، تأتي تقديرا لدور الحملة وأهدافها الإنسانية، وحرص سفارة جمهورية بنغلادش على دعم جهودها للمساهمة في توفير سبل العيش الكريم للأسر والفئات المستهدفة من برامجها المختلفة.

وأشاد بالحملة، والجهود التي تقوم بها لخدمة الأسر العفيفة وتحسين نوعية حياتها، معتبرا أن هذه المساهمة، تعكس عمق العلاقات بين الأردن وجمهورية بنغلادش في مختلف المجالات.

وأكد بشير حرص سفارة جمهورية بنغلادش على استمرار المشاركة في بازار السلك الدبلوماسي السنوي لمبرّة أم الحسين، انطلاقا من أهميته في توفير الدعم اللازم للمبرّة والمساعدة في تقديم أفضل الخدمات للأطفال المستهدفين.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
de2983fecf1cce02c56eb1019f0b70ac

ما حكم الأكل أو الشرب أثناء الأذان الأول؟

تت

إطلاق الدورة 3 من مشروع تحدي الريادة المجتمعية للاستثمار بقدرات وطاقات الشباب

0L5A1066

1054 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

1649064641359

إطلاق الدورة الثالثة من تحدي الريادة المجتمعية

M63A0051

الرحاحلة للوكيل: استدامة مُستمر ولا خوف على أموال الضمان

Yothministryinjordan

مديريات الشباب تنفذ أنشطة متعددة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-03-06 at 10.08.40 AM

الهواري: الأردن ملتزم بمجابهة ظاهرة مقاومة الميكروبات للمضادات

main_image62238f9517a23

"الاقتصادي والاجتماعي": آثار الأزمة الروسية الأوكرانية ستطال الأردن وعلينا إحلال المستوردات من دول أخرى

62235749d0b1d

بحث التعاون بين جامعة البلقاء التطبيقية والجامعات الهندية

ALEimM13AJNfxrBtN9IPNcKu3YbBjj0lpgBwQhQe

منخفض خماسيني غداً وعاصفة رملية متوقعة جنوب المملكة

lksgErewkHYsLEmZojTGUK2iuSgaS90bbVRVRP9A

بني مصطفى: إشراك المرأة في كل القطاعات يحسن النمو الاقتصادي

WhatsApp Image 2022-03-05 at 1.48.20 PM

إطلاق المشروع الوطني لبناء قدرات المترشحات للانتخابات المحلية