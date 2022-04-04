سفارة جمهورية بنغلادش في عمّان تتبرع لحملة البرّ والإحسان

الوكيل الإخباري - سلّمت سفارة جمهورية بنغلادش الشعبية، تبرعات لحملة البرّ والإحسان، التي ينفذها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد).



وسلّم القنصل في السفارة محمد بشير، اليوم الاثنين، التبرعات لفريق الحملة في الصندوق، وضمت كمية من الملابس الشتوية.



وقال بشير، ان هذه التبرعات، تأتي تقديرا لدور الحملة وأهدافها الإنسانية، وحرص سفارة جمهورية بنغلادش على دعم جهودها للمساهمة في توفير سبل العيش الكريم للأسر والفئات المستهدفة من برامجها المختلفة.



وأشاد بالحملة، والجهود التي تقوم بها لخدمة الأسر العفيفة وتحسين نوعية حياتها، معتبرا أن هذه المساهمة، تعكس عمق العلاقات بين الأردن وجمهورية بنغلادش في مختلف المجالات.



وأكد بشير حرص سفارة جمهورية بنغلادش على استمرار المشاركة في بازار السلك الدبلوماسي السنوي لمبرّة أم الحسين، انطلاقا من أهميته في توفير الدعم اللازم للمبرّة والمساعدة في تقديم أفضل الخدمات للأطفال المستهدفين.

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