سفراء الاتحاد الأوروبي في الأردن يزورون البترا

الوكيل الاخباري - زار سفراء دول من الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى البترا الخميس بحضور وزير السياحة والآثار نايف الفايز.

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وجاءت الزيارة لبحث سبل التعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي والاطلاع على الخطط المستقبلية والجهود التي تبذلها السلطة لتطوير الإقليم تنموياً وسياحياً وبمختلف المجالات.



وقدم الفرجات نبذه عن سلطة إقليم البترا النشأة والتأسيس وجهودها في إدارة الإقليم سياحياً وتنموياً من خلال أعمال البنية التحتية والفوقية وتطويره بما يحقق التنمية الشاملة المستدامة لكافة تجمعات الإقليم الستة.



وقال الفرجات إن عدد السفراء كان 16 سفيراً من دول الإتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، لافتاً إلى أهمية الزيارة في التسويق والترويج لمدينة البترا بشكل أكبر وأوسع في الدول الأوروبية.



واطلع الوفد الزائر من خلال جولة في مدينة البترا رافقهم فيها الفرجات على الأهمية التاريخية التي تشكلها المدينة الوردية ودور العرب الأنباط في نحتها وتشييدها، إلى جانب المكانة التي تحظى بها البترا باعتبارها واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة وأحد أهم مواقع التراث الإنساني في العالم.





