سفيرة جنوب افريقيا: نقدر جهود الأردن للتخفيف من معاناة الفلسطينيين

الوكيل الإخباري - عبرت سفيرة جنوب افريقيا في عمان تشيلاني موكوينا عن تقديرها للجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لتخفيف معاناة الفلسطينيين من خلال جهوده السلمية الدولية وعمليات الإنزال الجوي الجديرة بالثناء التي قام بها جلالته بكل جرأة.

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جاء ذلك خلال حفل استقبال اقامته سفارة جنوب افريقيا في عمان مساء أمس الثلاثاء بمناسبة العيد الوطني لبلادها بحضور وزير الدولة وجيه عزايزة ومدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سامي غوشة وعدد من المسؤولين والصحفيين والمدعوين.



وقالت السفيرة موكوينا، ان كلاً من جنوب أفريقيا والأردن ملتزمان بتعزيز حقوق الإنسان والحريات خاصة القضية الفلسطينية، كدليل على علاقاتنا الدبلوماسية القوية، مشيرة الى "اننا نشهد خلال هذه الأشهر الصعبة، المملكة الأردنية الهاشمية تعمل جاهدة لإقناع الدول بإعادة تمويل الأونروا وإنشاء مستشفيات ميدانية وغيرها من وحدات الدعم الطبي المتنقلة للفلسطينيين الذين يتعرضون لويلات الحرب والمجاعة والموت والأوبئة".



وأكدت دعم بلادها للمساعي الدبلوماسية لتحقيق السلام، مشيدة بالموقف الجريء الذي اتخذته المملكة الأردنية الهاشمية عندما وقف وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بدعم من العديد من الدول الأخرى، وبجرأة أمام محكمة العدل الدولية لتعرية الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين، معربة عن شكرها لجميع الدول التي دعمت جهود السلام الأردنية في غزة.



وـشادت بالقيادة الحكيمة لجلالة الملك الراحل الحسين بن طلال والرئيس الراحل نيلسون مانديلا، اللذين امتلكا البصيرة لإقامة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.



وقالت، إن التزام نيلسون مانديلا الثابت بالقضية الفلسطينية لا يزال يشكل بوصلة جنوب أفريقيا وتفانيها في نصرة الفلسطينيين. "لقد ذكّرنا ذات مرة كجنوب أفريقيين بأن "الأمم المتحدة اتخذت موقفاً قوياً ضد الفصل العنصري؛ وعلى مر السنين، تم بناء إجماع دولي، ما ساعد على وضع حد لهذا النظام الظالم لكننا نعلم جيدًا أن حريتنا غير مكتملة بدون حرية الفلسطينيين".



وأكدت أن مبدأ التضامن الدولي والالتزام بحقوق الإنسان هو أحد الركائز الأساسية للسياسة الخارجية لجنوب أفريقيا وان توجه جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية ينبع من هذا الالتزام، واسترشادا بالمبدأ الأساسي لحقوق الإنسان، فإننا نرحب بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي يقضي بأنه يجب على إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.



وأضافت، ندين قتل المدنيين من جميع الأطراف وندعو جميع الأطراف المتصارعة إلى الالتزام بعملية سلام تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل الدولتين.



وقالت السفيرة، ان جنوب افريقيا قدمت في 10 الشهر الجاري، طلبًا عاجلاً آخر إلى محكمة العدل الدولية "للإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية وتعديل التدابير السابقة" خاصة ما يتعلق برفح. ونأمل أن تساعد محكمة العدل الدولية في منع المزيد من الموت والدمار في هذه المدينة المحاصرة.



وعرضت السفيرة موكوينا خلال كلمتها بالحفل للتطور والنمو الذي تشهده جنوب افريقيا في مختلف المجالات وعلى كافة الصعد.