سفير بلغاريا: حوار سياسي بناء مع الأردن

الوكيل الإخباري - أكد سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة ميتين كازاك عمق العلاقات الثنائية الأردنية - البلغارية المشتركة، مشيرا لوجود "حوار سياسي بنّاء مع الأردن".

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وقال كازاك، في تصريحات، على هامش فعالية أقامتها سفارة بلغاريا لدى الأردن بمناسبة "يوم الأبجدية والثقافة البلغارية"، إن سفارة بلاده تحتفل اليوم بمرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الاردن وبلغاريا، مشددا على أن العلاقات المشتركة بين الجانبين، "ممتازة".





وأضاف السفير أن الزيارة الرسمية الأخيرة لنائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابرييل إلى المملكة، أكدت توافق الطرفين على أصعدة متعددة، وكانت فرصة إيجابية لبحث كيفية البناء على العلاقات الثنائية القوية بين البلدين.



وتابع أن الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، تعزز مسيرة الدفع نحو التعاون المشترك والبناء على مختلف الأصعدة، مبديا تطلعه لمزيد من التبادلات ذات المنفعة المشتركة.



وزاد "نتطلع إلى مزيد من التبادلات السياحية بين الجانبين الأردني والبلغاري ونأمل أن يرتفع حجم السياحة الأردنية إلى بلغاريا، وذلك جنبا إلى جنب تعزيز رحلات الطيران المباشرة الى بلغاريا".