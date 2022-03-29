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الثلاثاء، 29-03-2022 09:31 ص

سقف تمويلي يصل لـ 700 دينار لمتقاعدي الضمان - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي عن اعتماد سقف تمويلي لكل متقاعد يعادل صافي راتبه التقاعدي وبحد أقصى (700) دينار، ضمن برنامج السلف الشرائية ( تقسيط) . اضافة اعلان


وقالت المؤسسة، وفقا لرصد " الوكيل الإخباري" إنه يجب أن يشمل السقف التمويلي كافة المشتريات التي يتم تحويلها من خلال البرنامج، بما في ذلك سلف التمويل من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

وبينت أنها ستعلن خلال الأيام القادمة عن آلية الاستفادة من برنامج التقسيط وترتيباته.

وكانت قد كشف المؤسسة بوقت سابق لـ " الوكيل الإخباري" دخـول شركـاء جدد لبرنامج السلف الشرائية (تقسيـط) والذي يسمح لمتقاعديها والمستحقين من الأرامل والوالدين من تمويل مشترياتهم من مختلف السلع وتقسيطها على فترات تتراوح بين (10-12) شهراً دون ترتيب أية فوائد. 

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