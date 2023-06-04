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سقوط شاب عن لوح خشبي من أعلى الطابق الرابع في عمّان

الأحد، 04-06-2023 10:37 ص

سقوط شاب عن لوح خشبي من أعلى الطابق الرابع في عمّان

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الوكيل الإخباري - تعرّض شاب لإصابات، بالغة بعد أن سقط عن لوح خشبي من أعلى الطابق الرابع لمبنى قيد الإنشاء، شرق العاصمة عمّان. 

وقال الملازم محمد الخطاطبة من مديرية الدفاع المدني، عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم نقل المصاب إلى مستشفى التوتنجي، مبيناً أن حالته الصحية حرجة.

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وبين الخطاطبة أنه اخماد حريق داخل مصنع مهجور مساحته 2000 متر يحتوى على آلات قديمة، اضافة إلى إخماد حريق أعشاب جافة ومحاصيل زراعية وقعت على 100 في منطقة بلعما في محافظة المفرق.


ودعا إلى ضرورة عدم رمي أعقاب السجائر على جوانب الطرقات في ظل التواجد الكثيف للأعشاب الجافة ومحاولة التخلص منها بطريقة سليمة.


وبين أنه تم التعامل مع (3742) حالة اسعافية لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم للمستشفيات، والاستجابة الفورية لـ (308) حادث إنقاذ، والسيطرة على (638) حريقاً منها (461) حريق أعشاب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 




 

 


 

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