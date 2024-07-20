سلاح الجو الملكي الأردني يفتتح جناحه في المعرض الجوي الدولي AIR TATTOO

الوكيل الاخباري - افتتح سلاح الجو الملكي الأردني جناحه المشارك في المعرض العسكري الدولي AIR TATTOO، في قاعدة فيرفورد في مدينة سويندون، بحضور قائد سلاح الجو العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات.

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وقال قائد سلاح الجو الملكي: إن مشاركة سلاح الجو في المعرض جاءت لتعزيز العلاقات الدولية وأواصر التعاون المشترك ما بين القوات المسلحة الأردنية والدول المشاركة، والاطلاع عل آخر التطورات التي ظهرت في مجال علم الطيران سواءً النقل أو المقاتل والاستفادة من تجارب وخبرات المشاركين لتسخيرها وتوظيفها في منظومة السلاح مستقبلاً بما يتناسب مع طبيعة العمل.