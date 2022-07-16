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السبت، 16-07-2022 04:18 م

سلاح الجو الملكي يشارك بمعرض جوي في بريطانيا

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الوكيل الاخباري- اُفتتح، أمس الجمعة، جناح سلاح الجو الملكي في المعرض الجوي "اير تاتو" (Air tattoo) الدولي، والذي يقام على قاعدة "فيرفورد" الجوية في مدينة سويندون البريطانية ويستمر لثلاثة أيام.

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وقال قائد جناح النقل الجوي العقيد الركن الطيار عماد بزادوغ إن سلاح الجو الملكي يشارك في ثلاث فعاليات،هي فرق العرض الجوي ممثلة بفريق الصقور الملكية، والعرض الثابت بمشاركة طائرة c130، ومعرض للصور يتضمن نشاطات وفعاليات القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي وصوراً تُظهر مكانة الأردن السياحية والثقافية منذُ نشأة المملكة وحتى وقتنا الحالي.


ولفت بزادوغ إلى أن هناك أكثر من 56 فرقة من مختلف دول العالم ستقدم عروضاً بمختلف أنواع الطائرات في العرض الثابت، حيث أنها ستتنافس على أفضل عرض جوي وأفضل عرض على الطائرات المشاركة.


وقال منسق المعرض العقيد الركن الطيار رائد الخالدي، من جهته، إن سلاح الجو الملكي يحتفل هذا العام بمرور 50 عاماً على دخول طائرات c130 للخدمة والتي جرى تحديثها مؤخراً إلى طائرات C130/R2R وتعتبر من أكفأ الطائرات على المستوى العالمي وتناسب مختلف الظروف.


وبين أن النسخة الأولى من المعرض الجوي "اير تاتو" الدولي انطلقت عام 1973، مشيراً إلى أنه في عام 1983، جرى تعيين جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال، رئيساً فخرياً للمعرض طيلة فترة حياته، إضافة إلى أن الجائزة الفخرية للمعرض هي سيف الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه.


يذكر أن معرض "اير تاتو" يحمل الرقم القياسي لموسوعة "غينس" لأكبر عرض جوي عسكري على مستوى العالم.

 




 

 


 

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