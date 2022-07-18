سلاح الجو الملكي يفوز بجائزة أفضل عرض للطائرات الثابتة بمعرض ايرتاتو

الوكيل الاخباري - حصل سلاح الجو الملكي الأردني على جائزة أفضل عرض للطائرات الثابتة على المدرج في المعرض الجوي "اير تاتو" الدولي، بعد أن اجتازت طائرة "c130" الأردنية عدداً من الاختبارات مع أكثر من 275 طائرة مشاركة من مختلف الأنواع والأحجام من دول مختلفة.



وقال قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات إن فوز سلاح الجو بالجائزة يعكس التميز بالإعداد والتحضير ومدى الاحترافية والجاهزية والمكانة التي يحتلها سلاح الجو الملكي وسط الجيوش العالمية.

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