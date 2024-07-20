سلاح الجو يُحرز جائزة العرض الثابت في المعرض الدولي Air Tattoo

الوكيل الإخباري - أحرز سلاح الجو الملكي، أمس الجمعة، جائزة العرض الثابت عن طائرة C130 في المعرض الدولي Air Tattoo، والمقام في مدينة سويندون في المملكة المتحدة، وذلك للعام الثالث توالياً.

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وقال قائد سلاح الجو الملكي، العميد الركن الطيار محمد حياصات: إن الاهتمام الكبير من جلالة الملك عبد الثاني في سلاح الجو الملكي والمتابعة المستمرة من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أسهم في تطوير السلاح وتحديثه وصولاً إلى مصاف الدول المتقدمة، لافتا إلى أن هذا الإنجاز ما هو إلا تتويجٌ لهذه الجهود ودافع كبير لمرتبات السلاح للاستمرار على هذا النهج وتنفيذ الرسالة والرؤى المستقبلية وفقاً للمعايير التي تم وضعها مسبقاً.



بدوره، قال قائد جناح النقل الجوي إن لجنة المحكمين الدوليين في المعرض لمسوا في التصميم الخارجي لطائرة C130 الرسالة الإنسانية في صورة الإنزالات الجوية الإغاثية لقطاع غزة، والجهود التي تبذلها مرتبات السلاح تجاه هذا الواجب الإنساني، إضافةً إلى احترافية التصميم في صورة شعار اليوبيل الفضي الذي يمثل 25 عاماً لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية والذي صُمم بدقة متناهية حصلنا خلالها على جائزة العرض الثابت في أكبر معرض عسكري دولي على مستوى العالم.



يشار إلى أن سلاح الجو الملكي يشارك في المعرض الدولي Air Tattoo بطائرة C130 وطائرتين من نوع F16، بالإضافة إلى معرض للصور يتضمن مراحل تطور الدولة الأردنية وأبرز المعالم السياحية الموجودة فيها.