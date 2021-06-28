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الإثنين، 28-06-2021 08:45 ص

سلالات كورونا المتحورة .. تشديد جديد على الالتزام بأوامر الدفاع

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توضيحية


الوكيل الإخباري - ما زالت الحكومة تطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية التي من شأنها كبح جماح وباء كورونا ، الذي بات يُشكّل كابوسا يؤرّق العالم على حدّ سواء .

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ومن هذا المنطلق ، فأن المتحورات أضحت تحتل الصدارة باهتمام منظمة الصحة العالمية ، حيث انتشار أسرع لها - المتحورات - الأمر الذي قد يفاقم الأمر ، على وقع الآمال أن يتم وأد الفيروس بأقل الخسائر .

 

دول عديدة أصبحت تدقّ ناقوس الخطر ، بعد اكتشاف سلالات من متحوّرات كورونا ، والتشديد على أهمية أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا من أجل الحماية من الوباء ، وسط مكافحته العالمية .

 

واليوم بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى العمل على قدم وساق لإنجاح الحكومة في تخطّي الأزمة ، عملا بالمصلحة العليا ، التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، وتجنّب الإغلاقات المتكررة .

 




 

 


 

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