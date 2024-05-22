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الأربعاء، 22-05-2024 07:15 ص

سلطان عُمان يبدأ زيارة للأردن اليوم

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الوكيل الاخباري - يبدأ جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، اليوم الأربعاء، زيارة للأردن تستمر يومين، تلبية لدعوة من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ويرافق السلطان وفد رفيع المستوى.اضافة اعلان


وتأتي هذه الزيارة السلطانية استحضارا لأحد أهم العلاقات النموذجية على صعيد العلاقات العربية العربية لأكثر من نصف قرن، حيث ارتبطت علاقات مسقط وعمّان بالتنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والعسكري. 

وفي الجانب الاقتصادي تُشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية قد ارتفع خلال عام 2021م بنسبة بلغت 8. 33 بالمائة ليصل إلى حوالي 61 مليونًا و855 ألف ريال عُماني مقابل 46 مليونًا و236 ألف ريال عُماني في عام 2020م.

وتشير الزيارة إلى أهمية بالغة في تعزيز آليات التعاون بمختلف المجالات ومواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

 




 

 


 

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