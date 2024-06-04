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الثلاثاء، 04-06-2024 03:31 م

سلطة إقليم البترا تبحث مع السفارة النمساوية التعاون في مجال الطاقة المتجددة

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الوكيل الاخباري- استقبل رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، بحضور مفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس حمزة العلياني، وفدا من السفارة النمساوية يرافقهم مختصون في مجال الطاقة المتجددة.

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وجاء ضمن اللقاء الحديث حول أوجه التعاون بين السلطة والسفارة في مجال الطاقة المتجددة واستخداماتها وطاقة الرياح بالمنطقة وكيفية استغلال المساحات الخضراء غير المستغلة في مجال الطاقة.


وأكد البريزات خلال اللقاء تعزير مثل هذه الشراكات واستعداد السلطة للتعاون في مجال الطاقة المتجددة واستغلال طاقة الرياح للمساهمة في الاستدامة والتخفيف من آثار التلوث والانبعاثات الضارة في ضوء التغير المناخي بما ينسجم مع خطط السلطة واستراتيجياتها في المحافظة على البيئة واستدامة الموقع الأثري بطريقة صحيحة والتقليل من المخاطر البيئية التي تهدد البيئة المحيطة.
من جانبه، عرض العلياني لإنجازات السلطة في مجال الطاقة المتجددة وبما يخص المشاريع البيئية التي تهدف إلى تطوير الخدمات والبيئة وتعزيز مبدأ الاستثمار بطريقة مبتكرة وفعالة في مجال البيئة والطاقة المتجددة والمستدامة بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للزوار.


من جانبهم، أبدى الوفد اهتمامه بإيجاد شراكة فعالة في هذا المجال والعمل على مشاريع تطويرية مشتركة بهدف تحسين الخدمة وتقديم خدمات متميزة.

 




 

 


 

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