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الثلاثاء، 27-10-2020 01:36 م

سلطة إقليم البترا تحافظ على الآيزو للسنة السادسة

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الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، إن السلطة حافظت على شهادة الجودة العالمية آيزو 2015/9001 للمرة السادسة على التوالي بعد إجراءات شملت التدقيق عمليات إدارة الجودة الخاصة بالسلطة من قبل شركة SGS العالمية، دون أيّة مخالفات رئيسة أو فرعية.

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وأوضح الفرجات اليوم الثلاثاء، أن المحافظة على شهادة الاعتماد، يعكس كفاءة المؤسسة وقدرتها على تحقيق مستويات عالية من رضا المراجعين والمستفيدين وزيادة مستوى الفاعلية داخلياً والحد من الأخطاء وإهدار الموارد، ما يؤدي إلى الرضا والتحسين المستمر.


وأشاد الفرجات بالجهود المبذولة من قبل موظفي السلطة، وثقافة المجتمع المحلي في لواء البترا وتعاونهم لتكرار هذا الإنجاز، والذي يعكس مدى الالتزام بتقديم أفضل الخدمات لمصلحة المواطن والسلطة.


وكانت السلطة حصلت على شهادة الآيزو العالمية لأول مرة عام 2015 .


 




 

 


 

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