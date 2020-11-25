الأربعاء 25-11-2020
الوكيل الاخباري

محافظة وبيضون عضوين في مجلس التعليم العالي

توقيف 10 أشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية

المياه: إعادة الضخ لمناطق في السلط

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

تطبيق الكتروني لتمكين ذوي الإعاقة من ممارسة الانشطة الرياضية

سلطة إقليم البترا ترفع جاهزيتها للمنخفض الجوي

طبيب أردني يحصل على جائزة التميز الحكومي العربي لعام 2020

الكرك : اطلاق مبادرة لإبراز طاقات الشباب

عجلون: المراكز الشبابية تنفذ برامج وأنشطة توعوية عن بعد

بريطانيا تخفض مساعدتها الخارجية نتيجة كورونا

الأربعاء، 25-11-2020 07:39 م

سلطة إقليم البترا ترفع جاهزيتها للمنخفض الجوي

112020209225620441870


الوكيل الاخباري - أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم الأربعاء، عن جاهزيتها للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقع أن تؤثر على المنطقة خلال فترة نهاية الأسبوع الحالي، بعد ترجيح التنبؤات الجوية بتساقط الامطار وتشكل السيول في مختلف مناطق المملكة، بما فيها لواء البترا.
اضافة اعلان

وقال رئيس مجلس المفوضين الدكتور سليمان الفرجات لوكالة (بترا) اليوم، إن السلطة وضعت خطة طوارئ للتعامل مع الأحوال الجوية قبل بداية فصل الشتاء وتعمل على تحديثها بشكل مستمر للتعامل مع الظروف الجوية المختلفة التي تتعرض لها المنطقة، بما يناسب طبيعتها الصعبة التي تمتاز بكثرة الانحدارات وتعدد مجاري السيول. وأشار إلى أن كوادر السلطة وأجهزتها المختلفة وضعت بحالة تأهب للتعامل مع الظروف الجوية المتوقع أن تؤثر على المنطقة. وبين الفرجات أن السلطة وضمن خطة طوارئ الشتاء للعام الحالي قامت بتنظيف مجاري السيول والأودية وأماكن تصريف المياه في مختلف مناطق لواء البترا، كما عملت على تنظيف السدود والمصاطب في المنطقة الاثرية. ودعت السلطة المواطنين للالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية بعدم الخروج في حالات تساقط الأمطار الغزيرة وتشكل السيول إلا عند الضرورة القصوى. كما دعتهم لتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تجمعات السيول والامطار خلال فترة تأثير المنخفض الجوي.

وجددت السلطة استعدادها لاستقبال ملاحظات المواطنين على أرقام غرف الطوارئ:الغرفة الرئيسة 0795108882 ، 0788434563الحي الجنوبي 032150012 المحمية الأثرية 0799031999-

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6c3f105c59e669dcf26c83696c728ead

محافظة وبيضون عضوين في مجلس التعليم العالي

4

توقيف 10 أشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية

6201927114525264186774

المياه: إعادة الضخ لمناطق في السلط

11202024201426167737442

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

555

تطبيق الكتروني لتمكين ذوي الإعاقة من ممارسة الانشطة الرياضية

4444

طبيب أردني يحصل على جائزة التميز الحكومي العربي لعام 2020

أخبار متعلقة
1120202194441506189608

تعليق دوام الموظفين في اقليم البترا ليومي الأحد والاثنين

تح

الأشغال العامة للمواطنين : ندعوكم للحيطة والحذر

download

سلطة العقبة الخاصة تتوقف عن استقبال المراجعين اليوم

10202014204832285073585

وقف استقبال مراجعي سلطة البترا لمدة أسبوع

52020505435368760753

أمانة عمان تحذر التجار من السيول

main_image5def97258d3bb

سلطة إقليم البترا تحافظ على الآيزو للسنة السادسة