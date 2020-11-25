سلطة إقليم البترا ترفع جاهزيتها للمنخفض الجوي

الوكيل الاخباري -

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أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم الأربعاء، عن جاهزيتها للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقع أن تؤثر على المنطقة خلال فترة نهاية الأسبوع الحالي، بعد ترجيح التنبؤات الجوية بتساقط الامطار وتشكل السيول في مختلف مناطق المملكة، بما فيها لواء البترا.وقال رئيس مجلس المفوضين الدكتور سليمان الفرجات لوكالة (بترا) اليوم، إن السلطة وضعت خطة طوارئ للتعامل مع الأحوال الجوية قبل بداية فصل الشتاء وتعمل على تحديثها بشكل مستمر للتعامل مع الظروف الجوية المختلفة التي تتعرض لها المنطقة، بما يناسب طبيعتها الصعبة التي تمتاز بكثرة الانحدارات وتعدد مجاري السيول. وأشار إلى أن كوادر السلطة وأجهزتها المختلفة وضعت بحالة تأهب للتعامل مع الظروف الجوية المتوقع أن تؤثر على المنطقة. وبين الفرجات أن السلطة وضمن خطة طوارئ الشتاء للعام الحالي قامت بتنظيف مجاري السيول والأودية وأماكن تصريف المياه في مختلف مناطق لواء البترا، كما عملت على تنظيف السدود والمصاطب في المنطقة الاثرية. ودعت السلطة المواطنين للالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية بعدم الخروج في حالات تساقط الأمطار الغزيرة وتشكل السيول إلا عند الضرورة القصوى. كما دعتهم لتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تجمعات السيول والامطار خلال فترة تأثير المنخفض الجوي.وجددت السلطة استعدادها لاستقبال ملاحظات المواطنين على أرقام غرف الطوارئ:الغرفة الرئيسة 0795108882 ، 0788434563الحي الجنوبي 032150012 المحمية الأثرية 0799031999-