سلطة إقليم البترا تعلن خطة طوارىء الشتاء

الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عن خطة الطوارىء الخاصة بها للتعامل مع ظروف فصل الشتاء، إذ تغطي الخطة جميع مناطق لواء البترا والمحمية الأثرية.

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وقال رئيس سلطة الإقليم الدكتور سليمان الفرجات اليوم الأربعاء، أن خطة العمل التي وضعتها السلطة بالتشارك مع الجهات المعنية، تسعى إلى التعامل مع أي ظروف جوية قد تطرأ خلال فصل الشتاء، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وزوار مدينة البترا الأثرية، موضحا أن الخطة تتضمن كوادر متكاملة ومتفرغة للتعامل مع الظروف الجوية على مدار الساعة، إلى جانب آليات خاصة للتعامل معها.



وقال الفرجات إن خطط الشتاء يتم وضعها بما يراعي الطبيعة الجغرافية لمناطق اللواء، والخصوصية السياحية لموقع البترا الأثري، إذ تخصص السلطة كوادر وآليات للتعامل مع الظروف الجوية في المحمية الأثرية، بما يحافظ على سلامة الموقع وزواره، مبينا أنه تم وضع الخطط بالاستفادة من تجارب الشتاء في السنوات الماضية، وبما يراعي طبيعة المنطقة الصعبة التي تمتاز بكثرة الانحدارات ومناطق الانزلاق وتعدد مجاري السيول.



وأضاف أنه ومن ضمن خطة طوارىء الشتاء لهذا العام؛ إعادة تأهيل مسارات السيول وتهيئة العبارات في المنطقة الأثرية بالبترا ومناطق اللواء بشكل عام، وإعادة ترميم السدود والمصاطب والنظام المائي في المنطقة.



وأشار إلى أن السلطة استفادت خلال السنوات الماضية من نظام الإنذار المبكر لخطر الفيضان، وذلك للتنبؤ بأية أخطار قد تحدث قبل وقوعها، من أجل التعامل بما يضمن السلامة العامة للمواطنين وزوار البترا على حدٍ سواء.



ويتكون نظام الإنذار المبكر من ثمانية أنظمة للتنبؤ بالمطر ومحطتين للكشف عن المياه موضوعة في مختلف مناطق لواء البترا، ويعطي النظام بيانات فورية تسمح للسلطة بتقدير الخطر المحتمل وتحذير المواطنين قبل وصول السيول في فصل الشتاء إلى المنطقة من المناطق المجاورة وفي حال ارتفاع منسوب المياه.



