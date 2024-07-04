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الخميس، 04-07-2024 07:56 م

سلطة إقليم البترا تقرر إعفاء المستأجرين من الإيجارات لعام 2024

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الوكيل الإخباري - قرر مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي إعفاء المحلات التجارية المؤجرة من قبل السلطة من الإيجارات المترتبة عليهم إعتبارا من تاريخ 1/1/2024 وحتى تاريخ 31/12/2024 نظرا للظروف الصعبة التي تعاني منها الاستثمارات في المنطقة بسبب انخفاض أعداد السياح جراء الحرب على قطاع غزة.

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وقال رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات خلال لقاء عقد في مقر السلطة اليوم الخميس، بحضور مفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس حمزة العلياني ومفوض الشؤون المالية والادارية ايمن المجالي والنائب الدكتور محمود الفرجات والنائب الدكتور محمد الهلالات وعدد من المستثمرين في القطاع السياحي بالبترا، إن السلطة مستمرة في دعم القطاع السياحي في البترا ضمن حزمة من الإجراءات بدأت فيها بالتعاون مع الشركاء.
وأشار البريزات إلى أن مجلس المفوضين اطلع على الوضع القائم في محلات وسط البلد التجاري ووضع المستأجرين لدى السلطة بشكل كامل من أصحاب المهن كافة والتي لا تغطي التزاماتها وقرر إعفائهم من الإيجارات المترتبة خلال العام الحالي.


وأضاف البريزات، أن القرار جاء لاحقا لاتفاق السلطة مع المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات على جدولة التزامات المنشآت السياحية في لواء البترا بالإضافة إلى إدخال المنشآت السياحية إلى برنامج اردننا جنة بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار وهيئة تنشيط السياحة وجمعية المكاتب السياحية وجمعية الفنادق الأردنية وجمعية فنادق البترا لتنشيط الحركة السياحية في الإقليم.


وأضاف البريزات، أن السلطة تسعى لخدمة المجتمع المحلي ودعمه بالشكل الأمثل في ظل الظروف الراهنة وإقامة برامج تنموية ونشاطات مختلفة في كافة تجمعات إقليم البترا، كما ستعمل على إقامة مجموعة من فعاليات مهرجان جرش في البترا بالإضافة إلى تسويق البترا في 11 مدينة خليجية، كما ستبدأ بالترويج للبترا في الجامعات الأوروبية.


جدير بالذكر، أن مدينة البترا شهدت اعتبارا من شهر تشرين الأول الماضي إنخفاضا حادا في أعداد الزوار جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

 




 

 


 

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