الأربعاء 30-12-2020
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية بقبول استقالة منار الدباس

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل جيكات

الحكومة تكشف موعد قرار دوام طلبة المدارس

سلطة البترا تطالب بتسريع إقرار صندوق المخاطر السياحية

%6.46 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأربعاء

العثور على فتاة متوفية داخل منزلها في الزرقاء

السعودية: 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الإمارات: 3 وفيات و1723 إصابة جديدة بكورونا

الكويت: وفاة و205 إصابات جديدة بكورونا

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

الأربعاء، 30-12-2020 07:08 م

سلطة البترا تطالب بتسريع إقرار صندوق المخاطر السياحية

217882


الوكيل الاخباري - دعا رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات إلى الإسراع بإقرار صندوق المخاطر السياحية لإنقاذ آلاف الأسر المتضررة جراء التراجع الحاد بعدد السياح العام الجاري بمعدل 80 بالمئة مقارنة مع العام 2019. 
اضافة اعلان

وقال الدكتور الفرجات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن البترا استقبلت 270420 زائرا حتى منتصف كانون الأول مقارنة مع مليون و 135 ألف سائح خلال العام 2019 ؛ ما كبد القطاع السياحي خسائر كبيرة، لأن هذا القطاع يشكل موردا رئيسا ورافدا اقتصاديا لأبناء المنطقة.

وأشار إلى أن نحو 80 بالمئة من سكان البترا والبالغ عددهم نحو 38 ألف نسمة يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على السياحة كمصدر رئيس للدخل، مضيفا أن الحركة السياحية في البترا شهدت نموا بنسبة 27 بالمئة على صعيد الوصول خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام 2020؛ فيما تراجعت السياحة الأجنبية إلى صفر بالمئة منذ منتصف شهر آذار من العام 2020 وحتى نهاية العام ذاته.

وقال الفرجات إن السياحة في البترا تعتمد بشكل أساس على السياحة الخارجية والتي ترتبط بالظروف التي تحصل في دول العالم والإقليم المحيط، لافتا إلى أن القطاع السياحي أول المتضررين وآخر المتعافين في ظل جائحة كورونا، وأن تداعيات هذا الظرف على القطاع السياحي تستدعي توفير السيولة للمنشآت السياحية لكي نتجاوز هذه الأزمة ولتحافظ على العمالة في ذلك القطاع.

وأضاف أن سلطة إقليم البترا وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، أعادت تشغيل برنامج "أردننا جنة" و "أردننا بخير" لدعم القطاع السياحي في المنطقة، مشيرا إلى زيادة السياحة المحلية في البترا بتجاوزها مئة ألف زائر خلال العام 2020، كما أعلنت السلطة عن إعفاءات للزوار الأردنيين من رسوم الدخول للموقع الأثري، وإعفاءات للمنشآت السياحية من رسوم التراخيص وتخفيض لأجور المستأجرين لديها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
إرادة ملكية سامية

إرادة ملكية بقبول استقالة منار الدباس

12202024172743729336367

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل جيكات

1220202813383988044537

الحكومة تكشف موعد قرار دوام طلبة المدارس

12202024165650212757046

%6.46 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأربعاء

1220202816628340051980

العثور على فتاة متوفية داخل منزلها في الزرقاء

1220202322116203354758

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

أخبار متعلقة
2

المياه: استكمال أعمال نقل محطة أبو نصير نهاية شباط المقبل

520202133327410081351

حقيقة الزيادة على اسعار المياه بالاردن

1608054893317

سلطة المياه: محطة معالجة للمياه العادمة في الازرق بتكنولوجيا الواحة الاصطناعية

1

رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا يلتقي السفير الروماني