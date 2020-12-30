سلطة البترا تطالب بتسريع إقرار صندوق المخاطر السياحية

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





دعا رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات إلى الإسراع بإقرار صندوق المخاطر السياحية لإنقاذ آلاف الأسر المتضررة جراء التراجع الحاد بعدد السياح العام الجاري بمعدل 80 بالمئة مقارنة مع العام 2019.وقال الدكتور الفرجات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن البترا استقبلت 270420 زائرا حتى منتصف كانون الأول مقارنة مع مليون و 135 ألف سائح خلال العام 2019 ؛ ما كبد القطاع السياحي خسائر كبيرة، لأن هذا القطاع يشكل موردا رئيسا ورافدا اقتصاديا لأبناء المنطقة.وأشار إلى أن نحو 80 بالمئة من سكان البترا والبالغ عددهم نحو 38 ألف نسمة يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على السياحة كمصدر رئيس للدخل، مضيفا أن الحركة السياحية في البترا شهدت نموا بنسبة 27 بالمئة على صعيد الوصول خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام 2020؛ فيما تراجعت السياحة الأجنبية إلى صفر بالمئة منذ منتصف شهر آذار من العام 2020 وحتى نهاية العام ذاته.وقال الفرجات إن السياحة في البترا تعتمد بشكل أساس على السياحة الخارجية والتي ترتبط بالظروف التي تحصل في دول العالم والإقليم المحيط، لافتا إلى أن القطاع السياحي أول المتضررين وآخر المتعافين في ظل جائحة كورونا، وأن تداعيات هذا الظرف على القطاع السياحي تستدعي توفير السيولة للمنشآت السياحية لكي نتجاوز هذه الأزمة ولتحافظ على العمالة في ذلك القطاع.وأضاف أن سلطة إقليم البترا وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، أعادت تشغيل برنامج "أردننا جنة" و "أردننا بخير" لدعم القطاع السياحي في المنطقة، مشيرا إلى زيادة السياحة المحلية في البترا بتجاوزها مئة ألف زائر خلال العام 2020، كما أعلنت السلطة عن إعفاءات للزوار الأردنيين من رسوم الدخول للموقع الأثري، وإعفاءات للمنشآت السياحية من رسوم التراخيص وتخفيض لأجور المستأجرين لديها.