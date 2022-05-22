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الأحد، 22-05-2022 07:15 م

سلطة العقبة : أكثر من 230 ألف زائر للعقبة في رمضان من السياحة الداخلية

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الوكيل الاخباري - قال مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال المجالي،الأحد، إن محافظة العقبة سجلت أعداد زوار مميزة الأشهر الماضية في كافة معابرها (البرية، الجوية، البحرية).

وقال المجالي في تصريح لـ"المملكة" إن عدد زوار المدينة سياحيا زاد حتى نهاية شهر نيسان/أبريل لنحو 207 آلاف زائر في الفنادق، ونحو 200 ألف زائر في مختلف المرافق الأخرى خصوصا منطقة رم على وجه التحديد ، وما يزيد عن 403 آلاف زائر إلى العقبة سياحيا، وما يزيد عن 230 ألف زائر زارها في رمضان فقط من السياحة المحلية الداخلية.

"الأعداد في تسارع وزيادة، والانتعاش باتجاه الصحيح من كافة مشغلي القطاع خلال الفترة الماضية" وفق المجالي. 

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