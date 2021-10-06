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سلطة العقبة: إطلاق الخطة الاستراتيجة والمخطط التنموي قريبا

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الوكيل الاخباري- بحثت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، مع رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت وأعضاء مجلس المفوضين، ابرز الانجازات والتحديات الاقتصادية والتنموية في محافظة العقبة.اضافة اعلان


واشادت “إدارية النواب” بدور منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير المجتمع المحلي وتنميته وفق الرؤية الملكية السامية لجعل العقبة عاصمة الاردن الاقتصادية، مقصدا استثمارية عالميا.

وثمن الطراونة التطور والبناء الذي شهدته المدينة على مدار السنوات السابقة، والذي يعتبر مطلب اساسي مهم لرفع تنافسية المنطقة الخاصة اقتصاديا واستثماريا وسياحيا على مستوى الاقليم.

واشار الى ان ما انجز في العقبة يدعو الى الاعجاب وان ما تقدمة السلطة للمجتمع المحلي كالبعثات الدراسية لابناء العقبة والاهتمام بالبيئة التعليمية والصحية والتربوية هو امر مقدر.

واكد الطراونة دعم اللجنة للعقبة الاقتصادية في خططها التنموية الشاملة.

وحضر اللقاء اعضاء اللجنة الادارية النواب: الدكتور احمدالخلايلة وماجد الرواشده ومحمد الفايز ومحمد شطناوي وراشد الشوحة وزينب البدول ورمزي العجارمة، وكذلك نواب محافظة العقبة: عبيد ياسين وروعة الغرابلي.

من جهته، قدم بخيت ايجازا شاملا عن السلطة ومنظومة الشركات التابعة لها، وكذلك الموانئ في العقبة والتي تعد من اهم الموانئ على مستوى المنطقة.

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