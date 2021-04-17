سلطة العقبة: إعادة فتح المعابر يزيد الحركة السياحية بنسبة 35%

الوكيل الاخباري -

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اكد مفوض السياحة والشؤون الاقتصادية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي أن إعادة فتح المعابر الحدودية لمدينة العقبة ستزيد الحركة السياحية إلى المدينة بنحو 35 بالمئة.وقال ماضي في تصريح صحفي اليوم السبت إن السلطة تأمل الانتهاء من ترتيبات إعادة فتح المعابر الحدودية قبل نهاية شهر رمضان المبارك وبداية عيد الفطر السعيد، تنفيذا لقرار الجهات المختصة بإعادة فتحها ضمن بروتوكولات خاصة تضمن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة والدول المجاورة.وأوضح أن السلطة تعمل بالتنسيق مع مديرية صحة العقبة ومحافظة العقبة لتطعيم سكان المدينة ضد فيروس كورونا لإعلانها لاحقا منطقة خالية من الوباء، كما ستنفذ حملة لتسويق المثلث الذهبي "العقبة، وادي رم، البترا" أمام السياحة الداخلية انطلاقا من العقبة إلى بقية المناطق.