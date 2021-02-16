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الثلاثاء، 16-02-2021 08:30 م

سلطة العقبة الخاصة تطلق تحذيراً هاما حول الحالة الجوية

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الوكيل الاخباري - قالت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة انه استنادا لقراءات دائرة الارصاد الجوية والتي تتحدث عن منخفض جوي ثلجي وعاصف بالرياح والتي تصل سرعتها في وقت ذروتها 80كم /ساعة ندعو الأخوة المواطنين لضرورة التعامل بجدية مع هذا المنخفض واتباع الارشادات التالية:

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1_ سرعة الرياح تصل ل 80 كم/ساعة لذلك لا بد من تفقد كل ما هو عرضة للتطاير على اسطح المنازل ، والمزارعين تثبيت البيوت البلاستيكية للحد من الخسائر بالمزروعات في القرى المجاورة والحذر من لوحات الإعلانات الكبيرة على مداخل المدينة وشوارعها .


2_ امطار ، لذا لا بد من توخي الحذر من تشكل السيول والابتعاد عن الأودية ومجاري السيول .


3- ارتفاع امواج البحر وضرورة الابتعاد عن الشواطئ.


في حال اي ملاحظة او شكوى يرجى الاتصال على الرقم التالي غرفة عمليات السلطة 032031122


 




 

 


 

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