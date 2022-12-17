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السبت، 17-12-2022 10:52 م

سلطة العقبة الخاصة : حركة الشحن من العقبة عادت إلى حالتها الطبيعية

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الوكيل الاخباري - قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت، السبت، إنه يمكن القول بعد نشاط حركة الشحن اليوم إن إضراب الشاحنات انتهى، وذلك نظرا لعدد الشاحنات التي دخلت إلى العقبة من الأنماط كافة.

وأضاف في تصريح لـ"المملكة": "اليوم شهدنا أنماطا لم تدخل خلال فترة الإضراب كالفوسفات أو البضائع العامة أو (الرورو) "الذي يعدّ أحد أشهر أنواع الشحن البحري المتخصصة في شحن السيارات.

وتابع في حديثه عن حركة الشاحنات: " أستطيع القول إن حركة الشحن من العقبة إلى باقي مناطق المملكة عادت إلى حالتها الطبيعية أو شبه الطبيعية".

وأكد أنه لن يتحمل أي تاجر أي كلفة إضافية نتيجة الإضراب سواء بما يتعلق بالتخزين أو غيره.

"لن يتم تحميل أي تاجر أو مستورد أو مصدر أي كلف إضافية أو غرامات تخزين مهما كان نوعها نتيجة الإضراب" وفق البخيت.

وأكد البخيت أنه لم تعد أي باخرة من ميناء العقبة دون أن تنزل حمولتها.

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