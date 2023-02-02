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سلطة المياه: المواطن يتحمل كلفة إصلاح أو استبدال العداد التالف

الخميس، 02-02-2023 12:06 م

سلطة المياه: المواطن يتحمل كلفة إصلاح أو استبدال العداد التالف

عداد المياه بعد تشميعه -(من المصدر)


الوكيل الإخباري - ناشدت سلطة المياه المواطنين بضرورة حماية عدادات المياه الموجودة في العقارات العائدة إليهم، بهدف ضمان المحافظة على استمرار تقديم أفضل الخدمات لهم ومواصلة استمرار التزويد المائي نظرا للتوقعات بانخفاض درجات الحرارة الى ما دون الصفر.

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ودعت المواطنين إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة خلال الأيام القادمة خشية حدوث الانجماد والصقيع والذي قد يمتد لفترة زمنية متكررة بحسب التوقعات الجوية. 


وأكدت أن الانجماد قد يؤدي الى تلف عدادات المياه المكشوفة مما يتسبب بانقطاع المياه عن عقارات ومنازل المواطنين وتحملهم أعباء مالية اضافية بدل استبدال تلك العدادات. 

ودعت إلى لف عدادات المياه بقطعة قماش أو خيش ومن ثم لفه بقطعة بلاستيكية أو كيس بلاستيكي حيث ستضمن هذه الإجراءات سلامة العداد وبالتالي حمايته من التجمد والتعرض لخطر التلف.

 

وقالت الوزارة إن التعليمات تنص على أن أي عداد يصاب بالتلف سيتحمل المواطن كلفة إصلاحه أو استبداله. 

 




 

 


 

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