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الأربعاء، 21-04-2021 06:33 م

سلطة المياه تتفقد مركز الشكاوى الموحد

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الوكيل الاخباري - أكد امين عام سلطة المياه المهندس أحمد عليمات أن السلطة تولي شكاوى وملاحظات المواطنين جل اهتمامها وتعمل بكامل طاقتها لتقديم أفضل الحلول والخدمات في جميع المناطق.
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وعرض خلال زيارة مشتركة مع وفد من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لسير الاجراءات والاستعدادات في شركة مياهنا للتجاوب مع ظروف الصيف الراهن.

وأهاب بالمواطنين ضرورة التعاون مع أجهزة سلطة المياه وشركات وادارات المياه وترشيد الاستهلاك وزيادة السعة التخزينية لديهم في المنازل خاصة خلال فترات الذروة صيفا ما يخفف العبء عنهم، والإبلاغ عن اية ملاحظة او شكوى على هاتف مركز الشكاوى الموحد 117116 .

 




 

 


 

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