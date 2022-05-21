سلطة المياه تحصل على جائزة عالمية لمشروع محطة الغباوي

الوكيل الإخباري - أعرب وزير المياه والري المهندس محمد النجار عن سعادته بمناسبة حصول الوزارة/ سلطة المياه على جائزة العالمية البرونزية للمشاريع المستدامة من البنك الأوروبي للإعمار واعادة الاستثمار لمشروع محطة معالجة الغباوي الذي تقدمت به الحكومة بمتابعة من جلالة الملك الى مؤتمر لندن.

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وأكد النجار في بيان صحفي اليوم السبت ان المشروع الذي تم تقديمه ضمن مشاريع مؤتمر لندن وهي (الناقل الوطني، خفض الفاقد المائي، محطة الغباوي لمعالجة مياه الصرف الصحي، تحلية المياه المالحة في حسبان، وتوسعة محطة الخربة السمرا المرحلة الثالثة – التوسعة الثانية) يأتي ضمن خطة قطاع المياه الهادفة الى رسم خطة شاملة لقطاع الصرف الصحي ورفع مستوى الحياة البيئة وحمايتها وانجاز محطات متطورة للصرف الصحي في عدد من المناطق و خدمة مناطق جديدة بشبكات صرف صحي بما يلبي كل المتطلبات العالمية والبيئية والصحية للصرف الصحي.

وأشار الى ان ادارة قطاع المياه تعد واحدة من افضل الادارات الاقليمية والدولية خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع المياه، مشددا على ان جهودا متواصلة تبذل للبدء بتنفيذ هذه المشاريع مما سينعكس على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي تطبيقا لاستراتيجية الوزارة في تأمين مصادر مائية مستدامة من معالجة مياه البحر وخفض الفاقد والتوسع في محطات معالجة الصرف الصحي وتطوير المصادر المالحة المتاحة وتطوير انظمة ادارة المياه والمشتركين.

واضاف الوزير أن الوزارة تسعى للاستفادة من كل قطرة ماء بأفضل السبل والمحافظة على البيئة وتوفير مياه معالجة بمستويات عالية الجودة للزراعة رغم تراجع كميات المياه المتاحة وتوفير نفس كميات المياه لغايات الشرب من خلال توفير مصادر للري لغايات زراعة الاعلاف وتربية المواشي وبعض الزراعات المقيدة خاصة وان المياه المعالجة تعد موردا مائيا هاما لأغراض الزراعات المقيدة وكذلك للاستخدامات المختلفة في الصناعات المختلفة اضافة الى دورها الهام في اعادة تغذية المياه الجوفية بمياه معالجة صالحة، حيث حقق الاردن تطورا واضحا في هذا المجال من خلال معالجة اكثر من 190 مليون م3/ سنويا يتم الاستفادة منها في الزراعات المقيدة .

من ناحيته، بين أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة ان المشروع، يعد انجازا اردنيا بامتياز خاصة لقطاع المياه، مبينا ان المشروع يهدف إلى بناء محطة تنقية لمعالجة المياه العادمة ونقل محطة عين غزال الحالية في المحطة وسط العاصمة الى مناطق خارج التجمعات السكانية بطاقة 22,500 الف م3 /يوميا بحيث يتم انهاء كافة المشاكل البيئية المتعلقة بالروائح والحد من ازمة المرور تماشيا مع الخطط الحكومية الرامية الى تطوير مداخل المدن.

واشار الى ان الجائزة لا تمنح الا وفق معايير وشروط صعبة ولها متطلبات دولية وبيئية ومالية، موضحا أن حصول مشروع الغباوي على هذه الجائزة سيسهل انجاز المشروع وسهولة حصوله على التمويل والمنح المقدمة.

وأضاف أن المشروع يشمل انشاء وتشغيل محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي لخدمة المناطق حتى العام 2045 وبطاقة يومية (22,500) م3/يوميا، حيث سيتم استقبال الصهاريج من الاحياء والمناطق غير المخدومة ومعالجة المياه العادمة بما يتوافق مع المواصفة الاردنية للمياه المعالجة واستقبال صهاريج النضح والحمأة السائلة الناتجة عن محطات المعالجة في السلط والفحيص والبقعة مما يحسن من المستوى البيئي لهذه المناطق ويرفع كفاءة هذه المحطات وكذلك حل مشكلة التحميل البيولوجي الزائد في محطة معالجة السمرا.

وزاد أن المشروع سيسهم في تحسين المستوى المعيشي لأهالي المناطق المجاورة من خلال اشراك المجتمعات المحلية في تنفيذ وتشغيل هذه المحطة طيلة مدة بناءها وكذلك اختيار الكوادر المؤهلة من ابناء المنطقة للعمل على تشغيلها.