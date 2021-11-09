سلطة المياه : سدود الأردن آمنة ما عدا الوالة

الوكيل الاخباري- أكدت امين عام سلطة وادي الاردن المهندسة منار محاسنة أن وضع سد الملك طلال ليس بالخطورة التي يتم تداولها وأن كمية المياه الموجودة فيه تكفي لري المزروعات الموجودة والبالغ مساحتها 150 الف دونم من الوحدات الزراعية في المنطقة .

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و أضافت المهندسة محاسنة انه لم يكن هناك أي تسرب للمياه لأسباب فنية من جميع سدود المملكة خلال الفترة الماضية وأن مخزون سد الموجب كان متدنيا بالأصل مع نهاية الموسم المطري الماضي و بداية فصل الصيف وتم ايقاف استخدامه بداية شهر آب الماضي حيث تم استخدام مصادر بديلة عن مياه السد مشيرة الى ان تدني مستوى المياه في سد الموجب كان بسبب تدني التخزين المائي خلال الموسم المطري بالإضافة الى الري و التبخر.



و أكدت المهندسة محاسنة انه وبعد نهاية الموسم المطري وقبل الموسم المطري المقبل ، قامت لجنة سلامة السدود ، واللجنة الوطنية للسدود بعمل كشف على جميع مواقع السدود و فحص الانظمة الكهربائية والميكانيكية ومنشآت هذه السدود وكتابة تقارير فنية حول ذلك مؤكدة سلامة جميع السدود لاستقبال الموسم المطري القادم بإذن الله باستثناء سد الوالة لإجراء الصيانه الفنية اللازمه له من قبل الجهات المختصة.



وأوضحت محاسنة أن استخدام سد الوالة الذي جف بالكامل يستخدم للتغذية الجوفية للآبار الموجودة في المنطقة ، ولا توجد له استخدامات لأغراض الشرب او ري الوحدات الزراعية في المنطقة مؤكدة ان السلطة قامت بتعويض المزارعين الذين يقومون بسحب المياه من السد لري بعض المزروعات في المنطقة بتوفير آبار للمياه لنفس الاستخدام.