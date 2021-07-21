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الأربعاء، 21-07-2021 06:06 م

سلطة المياه: سنعالج اختلالات تنظيم الدور

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الوكيل الإخباري -  أكد امين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة خلال جولة له على عدد من مناطق محافظة الكرك ثاني ايام العيد الاربعاء انه لاتهاون بالالتزام بأدوار المياه وتأمين المواطنين باحتياجاتهم مؤكدا انه سيتم متابعة ومعالجة كافة الاختلالات في جميع المناطق بعدالة.اضافة اعلان


وشدد خلال اجتماعه مع مدير مياه الكرك المهندس صدام الحروب ومسؤولي التوزيع في المناطق في محطة مياه الغوير على ضرورة ايجاد حلول فورية جذرية لتحسين  عمليات التزويد المائي في كافة مناطق المحافظة  من خلال عدد من الاجراءات الادارية الحازمة والسريعة والجولات الرقابية والتفتيشية وتنفيذ حملات لضبط اي محاولات للعبث بالمحابس والتلاعب بالادوار مما سيضمن تحسين انظمة التزويد المائي  في جميع المناطق وضمان وصول المياه للمواطنين بكفاءة وعدالة.

وزاد الامين العام البطاينة ان الوزارة/سلطة المياه ستراقب عن كثب من خلال الجولات الميدانية واللقاء بممثلي المناطق عمليات التوزيع وايجاد الحلول الفاعلة والتسهيل على المواطنين وكذلك الاسراع بتأهيل عدد من الآبار والمصادر والتي ستنعكس على تعزيز تزويد المواطنين بالمياه.

وثمن تعاون واستجابة الاهالي في معالجة جميع الاختلالات ان وجدت واسناد سلطة المياه قي ضبط اية اعتداءات ومعالجتها جذريا و توفير كافة الامكانيات الفنية واسناد الادارة بها لمعالجة اي اختلالات موجودة  داعيا المواطنين الى التعاون مع كوادر واجهزة سلطة المياه والابلاغ عن اية ملاحظات عبر مركز الشكاوي (117116) لمتابعة ايجاد الحلول لها فورا.

واستمع خلال جولته على ابار اللجون ومحطة مياه الغوير ومصادر المياه في المزار والقصر الى ملاحظات المواطنين واوعز  بضرورة الاستجابة السريعة لمطالب وملاحظات المواطنين مبينا ان تجهيز المصادر الجديدة سيعزز من التزويد مؤكدا استعداد سلطة المياه للتعاون الدائم بما يخدم كافة المواطنين وايجاد الحلول اللازمة.

 




 

 


 

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