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الجمعة، 24-12-2021 08:57 م

سلطة منطقة العقبة: لم نبيع أي ميناء أو مطار

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت الجمعة، أن السلطة لم تبيع أي ميناء أو مطار، مؤكدا على أنّ الاستثمار الأجنبي يعتبر غاية من غايات المملكة وليست العقبة وحدها.

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وأوضح البخيث، عبر برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني " أنّنا نعاني من النقص بالعمالة الماهرة التي تريد العمل، موضحا أنّ استراتيجية سلطة العقبة مدتها 5 أعوام، ومعتقدا أنه من الممكن تعديل مخرجات الإستراتيجية بما يتناسب مع المعطيات.


واوضح أن الاتفاقية التي وقعت بين شركة تطوير العقبة ومجموعة موانئ أبوظبي، هي استكمال لتنفيذ الاتفاق الموقَّع عام 2007 لتنفيذ مشروع مرسى زايد.

 

وقال إن قانون منطقة العقبة الاقتصادية واضح، حيث يدفع المستثمر في المحافظة 5 % عن النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن منظومة الموانئ في العقبة كلفت 500 مليون دينار بتمويل من شركة تطوير العقبة.


وأشار إلى أنّ حصيلة الضريبة الخاصة على بعض المنتجات تعود إلى الحكومة بنسبة 75 % و 25 % لسلطة العقبة.

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