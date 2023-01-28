السبت 28-01-2023
الوكيل الاخباري

صناعة الأردن: السوق السعودية فرصة كبيرة للصناعات الأردنية

شركة توزيع كهرباء الطفيلة تتبرع بـ 27 شاشة للمستشفى الحكومي

صور - إصابة سائق ونفوق أغنام بحادث تدهور "ديانا" في البيادر

سلطة وادي الأردن: التخزين الكلي في السدود يبلغ 79.8 مليون م3

صورة وفيديو - منفذ عملية إطلاق النار على إسرائيليين من بلدة سلوان وعمره 13 عامًا

تحذير من الأمن السيبراني بشأن بيانات الدخول مواقع التواصل

وكلاء السياحة: 85 ألف معتمر أردني خلال الـ6 أشهر الماضية

حماية المستهلك تطالب بتغليظ العقوبات على باعة المواد منتهية الصلاحية

العثور على جثتي شقيقين في بصيرا.. والأمن يحقق

الحكومة تؤكد أهمية مواجهة مخاطر الاستخدام السلبي لوسائل التواصل

السبت، 28-01-2023 01:30 م

سلطة وادي الأردن: التخزين الكلي في السدود يبلغ 79.8 مليون م3

WhatsApp Image 2023-01-28 at 1.21.43 PM


الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن، اليوم السبت، إن التخزين الكلي في سدود المملكة الرئيسية الـ13 بلغ 79,8 مليون متر مكعب من طاقتها الكية البالغة 280,760 مليون م3 وبنسبة تخزين 28,5%.

اضافة اعلان


وأضافت في بيان صحفي، أن السدود الأكثر تخزينا هي سدود الموجب 21,7 مليون متر مكعب من سعتها التخزينية البالغة 24,7 مليون متر مكعب، وسد الوالة 9 مليون متر مكعب من سعته التخزينية البالغة 25 مليون متر مكعب، وسد الملك طلال 23,3 مليون م3 من سعته التخزينية 67 مليون متر مكعب".


فيما تخزين سد التنور 4,558 مليون متر مكعب من سعته التخزينية 14,3 مليون متر مكعب، وسد الكفرين 4 مليون متر مكعب من سعته التخزينية 8,4 مليون م3، وسد وادي العرب 5,5 مليون متر مكعب من سعته التخزينية 16,7 مليون متر مكعب، فيما باقي السدود نسب تخزينها متدنية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-07-06 at 6.18.01 PM

زراعة المفرق تصدر أكثر من 585 ألف رأس ماشية للأسواق الخليجية العام الماضي

1585088531_663_61695_

شركة توزيع كهرباء الطفيلة تتبرع بـ 27 شاشة للمستشفى الحكومي

AltOtGK9XE8wsSoEBVd9stkiBVXKg9Hw0qWANbY7

فصل الكهرباء عن بعض مناطق الشمال الأحد - أسماء

44

صور - إصابة سائق ونفوق أغنام بحادث تدهور "ديانا" في البيادر

6350dee5d4a96

الضريبة تعلن موعد السحب الثاني على جوائز "فواتيري"

1202325151957479970637

تحذير من الأمن السيبراني بشأن بيانات الدخول مواقع التواصل

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-01-26 at 4.18.43 PM

النرويج: نستهدف تعزيز الاستثمارات وفرص العمل في الأردن

WhatsApp Image 2023-01-19 at 1.52.20 PM

ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط مياه في الزرقاء

WhatsApp Image 2023-01-14 at 2.22.35 PM

التربية ومبادرة مدرستي تكرمان الفائزين في مشروع التوأمة الالكترونية

M63A2668

78.5 مليون م3 التخزين الكلي للسدود بنسبة 27.9%

main_image5de0c3c162d48

الأوقاف: لا نية لإقامة صلاة الاستسقاء في الوقت الحالي

M63A2668

وزارة المياه: ارتفاع تخزين السدود في الأردن إلى 48 مليون م3