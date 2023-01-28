سلطة وادي الأردن: التخزين الكلي في السدود يبلغ 79.8 مليون م3

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن، اليوم السبت، إن التخزين الكلي في سدود المملكة الرئيسية الـ13 بلغ 79,8 مليون متر مكعب من طاقتها الكية البالغة 280,760 مليون م3 وبنسبة تخزين 28,5%.

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وأضافت في بيان صحفي، أن السدود الأكثر تخزينا هي سدود الموجب 21,7 مليون متر مكعب من سعتها التخزينية البالغة 24,7 مليون متر مكعب، وسد الوالة 9 مليون متر مكعب من سعته التخزينية البالغة 25 مليون متر مكعب، وسد الملك طلال 23,3 مليون م3 من سعته التخزينية 67 مليون متر مكعب".



فيما تخزين سد التنور 4,558 مليون متر مكعب من سعته التخزينية 14,3 مليون متر مكعب، وسد الكفرين 4 مليون متر مكعب من سعته التخزينية 8,4 مليون م3، وسد وادي العرب 5,5 مليون متر مكعب من سعته التخزينية 16,7 مليون متر مكعب، فيما باقي السدود نسب تخزينها متدنية.