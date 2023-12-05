سلطة وادي الأردن تحذر من السيول

الوكيل الإخباري

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- نظرا للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بمنخفض جوي اعتبارًا من هذه الليلة ويوم غد الأربعاء، وما يرافقه من هطولات للأمطار وتشكل للسيول في مجاري الأودية وارتفاع لمنسوب المياه في التجمعات المائية.تعلن سلطة وادي الأردن عن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال جميع الإدارات بالأغوار وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والاليات والمعدات في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، والأغوار الجنوبية وكذلك في جميع مواقع السدود في المملكة.وتهيب سلطة وادي الأردن بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والارواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.وتؤكد سلطة وادي الأردن ان طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين وضمن اقصى درجات الاستجابة وكذلك التعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة