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الخميس، 13-06-2024 12:14 م

سلطة وادي الأردن تدعو المزارعين لاتخاذ الاحتياطات في ظل ارتفاع الحرارة

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 الوكيل الاخباري - دعت سلطة وادي الأردن، المزارعين الى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وأثرها الضار على المزروعات، ولاسيما في غور الأردن.
وبحسب بيان صحفي للسلطة، اليوم الخميس، أوضح أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، أن هذه الإجراءات تأتي انسجاماً مع خطة الطوارئ المعدة من قبل سلطة وادي الأردن، لمواجهة الظروف الجوية الطارئة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، داعياً الى اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على المزروعات، وضرورة ري المزروعات خلال ساعات الصباح الباكر للحد من تبخر المياه والمحافظة على خصوبة الأراضي الزراعية.
وأشار إلى ضرورة عدم الاقتراب أو السباحة في المواقع غير المخصصة للتنزه أو السباحة ولاسيما المواطنين القاطنين بمحاذاة المواقع والمسطحات المائية والسدود وقناة الملك عبد الله، وكذلك أهمية قيام المزارعين وأصحاب الوحدات الزراعية والقاطنين في المناطق الزراعية بتنظيف مداخل الوحدات الزراعية من الأعشاب خشية حدوث الحرائق وتضرر الممتلكات الزراعية والمرافق الأخرى.

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