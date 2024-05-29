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الأربعاء، 29-05-2024 01:09 م

سلطة وادي الأردن تعقد لقاءات حول أتمتة الخدمات المقدمة للمزارعين

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الوكيل الإخباري - عقدت سلطة وادي الأردن لقاءات مع المزارعين وأعضاء جمعيات مستخدمي المياه للتعريف بمشروع أتمتة الخدمات الحكومية المقدمة من سلطة وادي الأردن، خاصة استخدام الذكاء الاصطناعي وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال جمعيات مستخدمي المياه.

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وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، تسعى هذه الإجراءات لتخفيف الأعباء على المزارعين وتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، حيث يمكن للمزارع من خلال موقع سلطة وادي الأردن الإلكتروني والتطبيق الذي سيتم استحداثه لهذه الغاية الوصول الى جميع الخدمات وتقديم الطلبات اللازمة دون مراجعة مكاتب السلطة.


وأوضح مدير مديرية الشركاء وجمعيات مستخدمي المياه المهندس أنور العدوان، أهمية هذا التطبيق للمزارع من توفير للوقت والجهد وأهمية أتمتة الخدمات الحكومية بشكل عام وخدمات سلطة وادي الأردن بشكل خاص، مؤكدا أن هذه المبادرات جاءت تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لسلطة وادي الأردن المرتبطة بالأهداف القطاعية للمياه وانسجاما مع استراتيجية المياه "2023-2040".


وتناولت اللقاءات الخدمات المختصة بمزارعي وادي الأردن، حيث أن السلطة تسرع الخطى في أتمتة بعض الخدمات التي تختص بمزارعي وادي الأردن مثل طلب إسالة المياه وطلب وقف إسالة المياه وطلب صيانة جهاز ري الوحدة الزراعية من ضمن الخدمات الحكومية لتعزيز التفاعل الإيجابي مع المزارعين.

 

 




 

 


 

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