سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة وتحذر من تشكل السيول

الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن بدء العمل بحالة الطوارئ المتوسطة بالتزامن مع تأثر المملكة بمنخفض جوي من الدرجة الثالثة.

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وقالت سلطة وادي الأردن، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال جميع الإدارات في الأغوار وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، بالإضافة إلى الأغوار الجنوبية وكذلك في جميع مواقع السدود في المملكة.



وأكدت أن طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين وضمن أقصى درجات الاستجابة وكذلك التعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة.

وأهابت سلطة وادي الأردن بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.

كما دعت إلى التواصل معها عبر الأرقام التالية في حال وجود ملاحظات أو شكاوى:

إدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى

0780469438

053570594



إدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية

0798207117

0790565088

0798284979