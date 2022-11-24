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الخميس، 24-11-2022 01:45 م

سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن حالة الطوارئ المتوسطة نتيجة التوقعات الجوية بتأثر المملكة بمنخفض جوي داعية الجميع إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

واتخذت السلطة من خلال جميع الإدارات بالأغوار كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة، حيث تم تفعيل غرفة الطوارئ في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى مديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، والأغوار الجنوبية وكذلك في جميع سدود المملكة.

وأهابت بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والأودية والسيول وجميع المواقع المائية.

وأكدت سلطة وادي الأردن أن طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين والتعامل مع تطورات الأحوال الجوية السائدة بكل مسؤولية.

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