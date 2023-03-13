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الإثنين، 13-03-2023 11:53 م

سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الاخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن عن بدء العمل اعتبارا من هذه الليلة وخلال الأيام المقبلة، بخطة الطوارئ المتوسطة.

وقالت السلطة، في بيان اليوم الاثنين، إن حالة الطوارئ تأتي نظرا للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتساقط الأمطار وتشكل السيول، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية في مختلف مناطق المملكة.

وبينت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال إداراتها في مناطق الأغوار، وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، وفي جميع مواقع السدود في المملكة.

وأهابت السلطة بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي، ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح، ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.

وأكدت السلطة أن طواقمها المناوبة في جميع إداراتها، ستعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين ضمن أقصى درجات الاستجابة، مشيرة إلى استقبال الاتصالات والملاحظات على أرقام الطوارئ: إدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى: 0780469438، 053570594
وإدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية: 0798207117، 0790565088، 0798284979

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